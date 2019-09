M-Sport paneb Walesi MM-rallil WRC auto rooli Rootsi tulevikulootuse

Tidemand on Wales'is olnud vägagi kiire. Ta on kolmel korral Walesis osalenud ning kahel korral WRC2 arvestuses ka võidu võtnud. Viimasel hooajal lõpetas ta ralli koguni kümnendal kohal.

«See on minu jaoks vägagi positiivne uudis. Hea on teada, et pärast Türgi rallit saan osaleda ka Walesis. Tähtis on omada pikemaid plaane, sest tahan tõestada oma arengut ning potentsiaali. Üritan näidata, et kuulun WRC-sarja tippseltskonda,» lausus Tidemand Autospordile.