Korvpalli MM: selgusid esimesed veerandfinalistid

Hispaania korvpallikoondis kohtus Itaaliaga ning ülesanne oli lihtne, et kui nopitakse järjekordne võit, siis kindlustatakse ka koht kaheksa parema seas. Praktikas kõik nii kergelt ei tulnud, sest kohe mängu alguses jäädi 10 punktilisse kaotusseisu, kuid mängukäigus suutis Hispaania oma paremuse maksma panna ja võitis kohtumise 67:60.

Vastasseisus Serbia ja Puerto Rico täna õigeks mänguks ei läinudki, sest juba 20-minutilise mängu järel oli Serbia edu 23 punkti. Väga ühtlaselt mänguaega jaotanud serblased võtsid koguni 90:47 võidu.

Nüüd on vaid küsimus, et veerandfinaali vastasseisudes. Need lahingud peetakse juba 8. septembril, kui I-vahegrupis jooksevad platsile Poola ning Argentiina ja pooltundi hiljem J-vahegrupi suures mängus võtavad mõõtu Serbia ja Hispaania.