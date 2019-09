Räikkönen: arvutimängud on suur äri, aga poeg võiks tegeleda millegi muuga

«Arvan, et parem oleks tegeleda millegi muuga, kui istuda kodus ja mängida arvutimänge. Mängud on suur äri, aga kui ma otsustada saaksin, valiksin talle mõne muu huviala, ütles Räikkönen intervjuus Ilta-Sanomatile.

Soome vormeliässa nelja-aastane poeg Robin on arvutimängude asemel juba teinud oma esimesed sammud kardiroolis. Kimi sõnul poleks temal poja võidusõitja karjääri vastu midagi.

«Ma ei usu, et mulle jääks palju valikuid. Võib-olla naine ütleks midagi, aga küll me kokkuleppele saaksime. Võidusõit on reeglina kogu perekonna hobi, nagu see oli minu nooruspõlves.»

Räikköneni sõnul on oluline, et poeg Robinil jätkukus meeldivaid hobisid . Kardisõit on hetkel tegevus, mis paistab noorele Räikkönenile meeldivat.

Oma esimesed kardisõidud tegi Räikköneni poeg Espoos Bemböle rajal, kiviviske kaugusel Kimi lapsepõlvekodust.

«See on täpselt selline koht nagu siis, kui mina seal veel sõitsin. Mitte midagi pole muutunud. Enne Robiniga seal käimist, külastasin seda kohta viimati paar aastat tagasi. Annetasin toona neile mõned autod, meenutas Alfra Romeo piloot.

Räikköneni panusest hoolimata on Bemböle kardiraja saatus regulaarselt ohus.