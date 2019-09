Eesti ja Hollandi mängule oodatakse üle 10 000 pealtvaataja, esineb Tanel Padar

Festivaliala avatakse kell 19.45, Tanel Padar alustab kell 20.00. Fännialal on lisaks veel palju huvitavaid tegevusi - täpsuslöögisein, kus parimad teenivad auhinnad, fotosein, vabatahtlike abiga saab oma põsed värvida sinimustvalgeks, rütmikat meeleolu tekitab A. Le Coqi löögirühm, uudistamiseks on uued maasturid ABC Motorsilt, avatud on toitlustusala nii siseruumides kui ka õues, müügil on erinevad fännikaubad ja uus siili parukas. Vabatahtlikud koguvad annetusi Eesti Vähiliidu kampaania "TERVE Eestiga vähi vastu" toetuseks.