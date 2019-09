Algab poksi MM ja kaks Eesti noort poksijat astuvad elu karmimasse võitlusse

“Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt,” on koondise peatreener Artur Sinilill rahul. “Füüsiliselt on poisid väga heas seisus - seda tõestasid nad Saksamaa sparringutel.”

Tööd tegid Kamanin ning Aas Saksamaal kõvasti. Lühikese aja jooksul tuli Kamaninil rinda pista näiteks seitsme erineva sparringpartneriga, Aasal kuuega. Sinilill usub, et tänu hästi õnnestunud viimasele lihvile on MMil pea kõik võimalik: “Kui kõik õnnestub, siis võib nendelt poistelt oodata MMilt head esinemist. Loomulikult ei lähe me MMile favoriitidena ning selleks, et päris kõrgetele kohtadele võidelda, peab lisaks olema ka loosiõnne.”