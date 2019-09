Jõulumäe rattamaratonil noppis Gert Jõeäär kuldse kuuiku

«Kohe alguses sain endalegi üllatuseks väikese vahe sisse, Ikla poole liikudes ootasin seltskonda järele. Uuesti ründasin poole maa peal ja kuna väga vaheaegu ei teadnud, siis ega maha keerata ei tahtnud. Nii see võit tuli ning nüüd peaks olema ka sarja üldvõit kindustatud,» oli Jõeäär rahuolev.

«Poole maa peal jäeti grupis vahe sisse ja proovisin ise seda kinni sõita. Korra kuulsin, et Liisa Ehrberg on jõudnud juba minuti kaugusele minust, siis oli küll grupis utsitamist. Aga sain hakkama. Hooaja lõpus on paar UCI sõitu ees, ootan nüüd pingsalt rattaliidu infot, kas leitakse rahaline kate. Cyclocrossi hooaeg pole ka veel alanud, sedagi tahaks sõita,» sõnas Mõttus.