Ronald Koeman enne mängu Eestiga: kõik sõltub meist endist

«Eestil on uus treener ja mulle tundub, et seeläbi uus energia. Aga ma tean, et meil on piisavalt kvaliteeti, et luua võimalusi ja lüüa väravaid. Valdame palju palli ja peame selles näitama tippkvaliteeti. Kõik sõltub meist endist,» lausus Koeman ja meenutas reedest 4:2 võitu võõrsil Saksamaa üle.

«Võit Saksamaal oli väga tähtis, aga homne mäng tuleb täiesti teistsugune. Soovin, et meeskond näitaks, et oleme arenenud ka ses osas. Vastase nimest ei tohi midagi sõltuda. Motivatsioon peab olema alati ühtmoodi kõrge.»

Soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela meenutas Koemanile, et Hollandi koondise kaks eelmist käiku Tallinnasse lõppesid lõpuhetkil saadud 4:2 võidu (2001) ja 2:2 viigiga (2013) ning kummalgi korral oli meeskonna peatreener Louis van Gaal. Küsimusele, kas ta soovib teha Tallinnas «suurest sõbrast» – tegelikult on Koeman ja van Gaal suured vihavaenlased – veenvama esituse, vastas endine kaitselegend muigelsui: «Kas sa tead meie suhetest kõike?»

Koeman pidas seejärel pisukese mõttepausi ja lisas: «Kui sa ei ole täielikult valmis ja keskendunud, suudab iga vastane teha su elu ebameeldivaks.»

«Terve Holland nõuab õnnestumist.»

Teatavasti jäi Holland kahelt viimaselt suurturniirilt – EM 2016 ja MM 2018 – eemale, kuid on nüüd keeranud tulemustekõvera tõusuteele.. Ääreründaja Memphis Depay tõi välja selle põhjused.

«Treener on teinud meile väga täpselt selgeks, kuidas me peame mängima. Samuti on meeskonnavaim palju parem kui seni. Tulemused on järgnenud, mis aitab mõistagi positiivsetele muutustele ainult kaasa,» sõnas Lyoni Olympique’i pallur.