Soome suur võimalus: Armeenia alistas suureskoorilises mängus Bosnia

Armeenia tõusis J-alagrupis 9 punktiga kolmandale kohale. Bosnia langes tänase kaotuse järel neljandaks, bosnialastel on tabelis 7 punkti. J-alagrupi liider on Itaalia 15 punktiga, teist kohta hoidval Soomel on koos 12 punkti. EMile pääsevad iga alagrupi kaks parimat. Täna kell 21.45 võõrustavad soomlased just Itaalia koondist.