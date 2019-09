Tanel Leok motokrossi MM-etapil teises kümnes

Praktiliselt terve hooaja vigastuse tõttu vahele pidanud jätma Jeffrey Herlings (Holland, KTM) tõestas, et kui ta terve on, siis on teda raske võita. Avasõidu võitis Herlings lätlase Pauls Jonassi (Husqvarna) ja Glenn Coldenhoffi (Holland, KTM) ees. Teist sõitu juhtis peaaegu lõpuni Coldenhoff, kuid viimasel ringil suutis Herlings ikkagi temast mööduda ja võtta oma hooaja esimese etapivõidu. Coldenhoff lõpetas sõidu teisena ja maailmameister Tim Gajser (Sloveenia, Honda) kolmandana.