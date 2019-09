Korvpalli MM: Kreeka võitis, kuid liiga väikselt

Kuigi Tšehhi kaotas Kreekale, on neil endiselt võimalik teha ajalugu. Kui USA peaks täna alistama Brasiilia, mis on äärmiselt tõenäoline, siis jõuavad tšehhid esimest korda pärast Tšehhoslovakkia lagunemist korvpalli MMil kaheksa parema sekka. Peaks aga Brasiilia ameeriklasi võitma, on K-vahegrupist teiseks veerandfinalistiks USA järel Brasiilia.