Eesti võrkpallikoondise temporündaja jätkab karjääri Prantsusmaal

«Eesmärgid on päris ambitsioonikad: jõuda selle aastaga kõrgliigasse ja tulla kolme aastaga Prantsusmaa top nelja, mis on üsna keeruline, aga vaadates võistkonna ressursse ja neid mängijad, keda nad juba sel aastal taga ajasid või tiimi tõid - ma arvan, et see on täiesti saavutatav,» kommenteeris Kullerkann ERR Spordile.