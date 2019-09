Nadali tahe jäi veel peale, Medvedev tegi finaalist finaali

Just niisuguste sündmuste jaoks on loodud Ameerika. Kogu vaatemäng, mida pakuti kahe nädala jooksul USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel, sobis just sinna, mitte aristokraatlikku Wimbledoni või suursugusesse Pariisi. Venelasest finalisti Daniil Medvedevi suhe New Yorgi publikuga läbis faasid vihkamisest armastuseni. Ja millise heitluse järel krooniti lõpuks ikkagi võitjaks Rafael Nadal!