Tšehhi korvpallurid lükkasid Kreeka auti

Et tšehhid olid eelmises voorus saanud 22 punktiga jagu Brasiiliast, tähendas see, et kreeklased vajavad edasipääsuks nende vastu vähemalt 12-punktilist võitu, juhul kui USA ei kaota mõni tund hiljem Brasiiliale. Alustati tasavägiselt, kuid teise poolaja keskel viskas Kreeka seisult 51:49 kümme punkti järjest ja saavutas täpselt vajaliku vahe. Kuid kaheksa minutit jäi veel mängida, peagi tegi kreeklaste liider Giannis Antetokounmpo viienda vea ja lõpuks olid Tšehhi kaotusnumbrid 77:84 (Bohacik 25 – Calathes 27).

Kreeka peatreener Thanasis Skourtopoulos sai USA meedialt kõva kriitikat, et ta ei oska Antetokounmpot kasutada samamoodi nagu tolle koduklubi Milwaukee Bucks. «Ma ei tea, mida vastata. Me pole Bucks, nii lihtne see ongi,» laiutas pealik käsi.

«Bucks on hästi organiseeritud tiim, kus Giannis on nurgakivi. Ta on ka koondises nurgakivi, kuid meil on teisigi tasemel persoone, kes samuti moodustavad võistkonnast suure osa.» Lisaks kurtis ta, et kohtunikud lasid vastastel Antetokunmpo vastu liiga robustselt tegutseda.

Oma mängu alguseks edasipääsu juba taganud USA tegi ka Brasiilia vastu töö ära (89:73) ja aitas sümpaatse Kesk-Euroopa tiimi edasi. Ronen Ginzburgi juhendatava Tšehhi edu on seda hinnatavam, et MMil ei osale üks nende liidreid Jan Vesely.

L-grupi esikohamängus sai Austraalia 100:98 jagu Prantsusmaast (Mills 30, Ingles 23, Baynes 21 – Fournier 31, De Colo 26) ning see tähendas, et võitja kohtub veerandfinaalis Tšehhi ja kaotaja USAga. Pole välistatud, et prantslased suudavad ameeriklased poolfinaalist eemale jätta.

L-grupis alistas varem Austraalialt ja Prantsusmaalt valusad kaotused saanud Leedu Dominikaani 74:55 ja tuli kolmandaks, kuid peab koos vastasega kohvrid pakkima.