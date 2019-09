Postimehe aruanne: halloo, kus on meie kaitsjate kindlus ja sitkus?

Neile küsimustele otsib vahetult pärast 0:4 kaotust esimesi vastuseid Postimehe ahjusoe aruanne.

Kaitseliin kui näotu läbisõiduhoov. Oleme pidevalt korrutanud: meie tugevus peitub kaitsemängus. Korralikul tasemel kaitsjaid – eriti keskkaitsjaid – oleme kasvatanud tunduvalt enam kui poolkaitsjaid või ründajaid. Tänane mäng aga avas justkui uue paradigma: ründajad said päevatööga üldjoontes hakkama, tagumine osakond hüppas lati alt läbi. Seda mängus, kus pigem loogiline ja tavaline vastupidine olukord.

Erik Sorgal, Henrik Ojamaal ja Sergei Zenjovil jäi(d) sedapuhku Hollandile värav(ad) küll löömata, ent nendele etteheidete tegemine oleks võhiklik. Küll tuleb kahjuks nuutida kaitsjaid.

Ragnar Klavan ja Joonas Tamm olid juba reedeses duellis Valgevenega ebakindlad. Hollandi vastu läks veel kehvemini. Külaliste avaväravas lasus peasüü Klavanil – ent patust polnud ilmselt päris puhas ka Tamm -, teise puhul tuli Tammel kanda selge ainuvastutaja rasket koormat. Kolmas sündis Memphis Depay meisterlikkusest, neljas standardolukorrast.

Lihtne. Jah. Isegi liiga lihtne.

Joonas Tammel on põhjust järelemõtlemiseks. FOTO: Mikhail Kireev / Sputnik

Kes Martin Reimi viiest kaitseliini armutult nuutis, nägi nüüd loodetavasti, millised on omakorda neljase miinused. Üks lisakeskkaitsja suurendanuks oluliselt võimalust, et Hollandi 17. minuti avavärav jäänuks sündimata. Või vabandust, sündinuks hiljem.

Igatahes on peatreener Karel Voolaid silmitsi küsimusega: kuidas ja kellega minna kaitseosakonnas edasi? Klavan on Eesti oludes endiselt ekstraklassist mängija, legend, aga tema viimased sooritused jätavad selgelt paremat soovida. Nigela vormiga ei õnnestu ka liidriseisust loodetult kaaslasteni viia. Nii ongi järjest rohkem näha, et seda rolli võtab väljakul üle Karol Mets – ka siis, kui viibib seal koos Klavaniga.

Nii või naa, enam pole kaitses Raio Piiroja sugust meest, kes hoolimata olukorrast ja vastase võimsusest ikka ja alati väljakul põles, tahtis ja kõiki võitlema nakatas. Vajame sellist natuuri praegu isegi rohkem kui mõnd virtuoosi.

Julguse eest ei saa pragada. Teist korda Eesti koondise ohje hoidnud Voolaid lausus päev enne mängu: «Tahan murda suhtumist, et nii tugevaid vastaseid on võimalik murda ainult teravate kontrate ja standardolukordade abil. Soovime rünnata ka nii, et suudame teha rohkem kui kaks-kolm täpset söötu.»

Meeskond vähemalt üritas peatreeneri eest sõna pidada. Kui vähegi võimalik, püüti surve alt välja tulla mõtestatud söötudega, mitte pimesi palli oranžide vastaste tagalasse prõmmides. Jah, enamasti oli vastaste pressingu kvaliteet lihtsalt niivõrd kõrgest klassist, et järgnes ikkagi pallikaotus. Aga kaugelt rohkem kui ühe käe sõrmedel kogunes ka õnnestumisi, kus leiti Hollandi liinide vahel ruumi ja suudeti rünnakut loogiliselt jätkata.

Karel Voolaid. FOTO: Tairo Lutter