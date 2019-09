Andres Sõber: kui serblased pöördesse lähevad, ei hoia neid treenergi vaos

Sõber rääkis, et on käimasolevat MMi hoolega jälginud ning mõnda matši isegi kaks korda vaadanud. Tänase esimese veerandfinaali kohta sõnas Sõber, et usub lõunaslaavlaste võimalustesse rohkem.

«No Serbial on hirmkõva sats, et kohe võiks neile finaalikoha välja kirjutada. Aga samas on nad sellised temperamentsed vennad, et viimane mäng, mis nad Hispaania käest tappagi said, seal oli palju emotsioonides kinni. Kui nad pöördesse lähevad, ega siis ei suuda neid treenergi vaos hoida. Arvan, et nad on haavatavad, ma ütleks nii,» rääkis Sõber.

«Argentina vastupidi, kvaliteet pole nii hea ja mänguliselt nad nii kõvad kutid ei ole, aga neil on meeskond ja nad on targad poisid. Eriti Luis Scola ja Campazzo. Aga kui Serbia õige käigu sisse paneb, siis muidugi Argentinal varianti pole. Siin jääb küsimus, et kui…»

Tänasest teisest veerandfinaalist Hispaania ja Poola vahel arvas Sõber, et panidel šansse pole.

«Hispaanial on korvpallikultuur ja meeskonnasisene keemia nii hea, et poolakatel erilist lootust täna ei ole,» oli Sõber konkreetne.

Homsetesse veerandfinaalidesse ette vaadates rääkis Sõber, et see MM on selline, et kellegile mingit suurt plussi peale panna ei saa ja medaleid ette kaela riputada pole võimalik.

USA – Prantsusmaa matšis pidas korvpalliekspert soosikuks ameeriklasi.

«Ma olen kõva USA korvpalli austaja. See, et Euroopa meeskonnad nii head on, on tänu sellele, et nende tippmehed mängivad NBAs. Seda ei tohi unustada. Gregg Popovich (USA koondise peatreener) ütles ju ka, et mis te eurooplased siin keksite, poleks NBA-d, poleks Euroopa satsid pooltki nii head. Ma usun ja loodan, et ameeriklased võivad jõuda finaali ja isegi maailmameistriks tulla. Aga prantslased on ka tänavu väga hea meeskonna kokku saanud. Ameeriklased võivad hakata pisut nina vingu ajama, aga viimased mängud on jällegi näidanud, et Popovich on pannud mehed meeskonnana ka ühes rütmis hingama. Donovan Mitchell ja Kemba Walker, need on niikuinii turniiri ühed paremad mängijad. Tuleb tasavägine mäng, aga paneks USA peale,» arvas Sõber.

Sõber luges Austraaliat Tšehhi vastu kindlaks favoriidiks.