Tartu Rattamaratoni lasteüritustele on oodata ligi 3000 noort ratturit

Võitjaid ei selgitata – igaüks on võitja. Sellegipoolest saavad kõik lõpetajad medali ning osavõtjate vahel loositakse välja mitmeid auhindu Tartu Rattamaratoni koostööpartneritelt. Üritus on küll tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Eelregistreerimine Klubi Tartu Maratoni veebilehel on avatud esmaspäevast, 9. septembrist kuni neljapäeva, 12. septembrini kell 17. Reedel, 13. septembril saab eelregistreeritud numbrid kätte maratoni võistluskeskusest (alates kell 12) mis asub Lõunakeskuse kinnikaetud liuväljal. Sealsamas võimalik veel ka registreerida. Laupäeval, 14. septembril väljastatakse laste numbreid ainult stardipaigas Tähtvere Spordipargis, kus saab ka veel registreerida alates kella 10st.