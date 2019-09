Eesti tennisemeeskond sai teada Davis Cupi vastased

Eesti tennisemeeskond on Ateenas oma parimas rivistuses. Kapten Ekke Tiidemanni juhendatavasse tiimi kuuluvad Jürgen Zopp (433.), Vladimir Ivanov (821.), Kristjan Tamm (866.) ja Kenneth Raisma (1014.)

Eestil läks loosiga suhteliselt hästi, sest meiega ühte gruppi loositi Läti, Montenegro ja Põhja-Makedoonia. A-grupis on Poola, Monaco, Luksemburgi ja Kreeka. Koondise kapteni Ekke Tiidemanni sõnul ei saa loositulemuste üle kurta. «Kuigi A-alagrupp tundub B-alagrupi kõrval surmagrupina, sest lisaks tugevale Poolale ja Kreekale on päris kõva ka Monaco, peame igale matšile korralikult keskenduma,» rääkis Tiidemann.

Meeskonna kapten teatas, et Eesti tennisemängijad on korralikult treenida saanud ning kõik on terved. «Loomulikult võitleme alagrupi võidu eest, kuid kindlasti ei anta siin alagrupikaaslaste poolt midagi niisama,» lisas Tiidemann.