Järelvaadatav: hambutu Juventuse ei suutnud Fiorentina vastu skoorida

Suvel hoolikalt klubi täiendanud Juventus läheb matšile vastu selge favoriidina. Seda toetab asjaolu, et hooaja esimeses kahes kohtumises on tunnistatud vaid võite. Esmalt suruti põlvili Parma (1:0) ning seejärel tänavuse hooaja teine tiitlipretendent Napoli (4:3).

Fiorentina tiim seevastu pole mängu korralikult käima saanud, sest kahe vooru järel haigutab liigatabelis ümmargune nulliring. Suvel liitusid meeskonnaga küll ülikogenud jalgpallurid Franck Ribery ja Kevin-Prince Boateng, kuid on selge, et üksi nad kogu klubi kanda ei suuda. Tänase heitluse eel annab meestele indu juurde asjaolu, et suur ning võimas Juventus võetakse vastu kodusel Stadio Artemio Franchil, mis mahutab ligi 43 000 pealtvaatajat.