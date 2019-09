Keskkaitsepaar Karol Mets – Ragnar Klavan? «Miks mitte?»

Mets on sarnaselt Ragnar Klavaniga vasakpoolne keskkaitsja, mis tähendab, et kui Klavan kuulub koondisesse, siis mängib sel positsioonil kogenum mängija ja Mets liigub alumiseks poolkaitsjaks. «Klavanil on rohkem kvaliteeti ja kindlasti on temast seal rohkem kasu kui minust,» sõnas Mets, märkides, et võib vajadusel moodustada Klavaniga paari, mängides parempoolse keskkaitsjana.