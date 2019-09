Järelvaadatav. Serie A: Klavan ja Cagliari alistasid võõrsil Parma

Cagliari juhtis esimese poolajal järel 2:0, mõlemad väravad jäid Luca Ceppitelli nimele, kes oli resultatiivne 23. ja 39. mänguminutil. Teisel poolajal vähendas kodumeeskonna kaotusseisu Antonino Barilla (58. min), kuid Giovanni Simeoni värav 77. minutil tähendas Cagliari 3:1 võitu. Klavan lülitus mängu 69. minutil, kui vahetas välja Fabio Pisacane. Cagliaril on nüüd kolmest mängust 3 punkti, millega nad asuvad turniiritabeli keskel (13. kohal). Serie A liider on Milano Inter täisedu 9 punktiga.

Cagliari on sel hooajal kohtunud Brescia (0:1) ja Milano Interiga (1:2) ning mõlemal juhul on tunnistatud vastase nappi paremust. Eestimaa parim vutimees Ragnar Klavan, kes tegi rahvuskoondises Valgevene ja Hollandi vastu oma esimesed pallipuuted üle aja, on leidnud hea mängusoone ja kannab Cagliari kaitseliinis suurt rolli.