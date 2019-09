Tanel Kangerti meeskonna liider Uran: vedas, et veel elus olen

Uranile tehti seitsmetunnine operatsioon, sest ta oli kukkumise käigus vigastanud õlga, tal oli purunenud ribid. Lisaks veel oli kahjustada saanud kopsud ja murdunud rangluu. «Mul vedas, et veel elus olen. Elu ja rattasõit on mulle kaasatoonud mitmeid tagasilööke, kuid ükski pole olnud veel nõnda karm,» rääkis Uran.

«Arst sõnas, et tegemist oli justkui pusle kokku panemisega. See kõik oli mu pere jaoks šokeeriv, kuid nüüd on kõik rahunenud. Tänavune aasta pole läinud vastavalt ootustele, kuid loodan tulla tagasi tugevamana kui eales varem,» lõpetas Uran lootusrikkalt.