PM Hollandis. Video: Kert Toobal soovib suurtest pingetest hoiduda

Toobal ja paljud tema meeskonnakaaslased on selgelt välja öelnud, et soovivad senised tulemused üle mängida ehk jõuda veerandfinaali. Kuid sihile soovitakse läheneda samm-sammult.

«Võtaks esialgu rahulikumalt, üks mäng korraga. Ei taha meeskonnale survet peale panna. Esimene eesmärk on alagrupist edasipääs, siis vaatame juba edasi. Et sinna jõuda, peame mängima selle suve parimat võrkpalli,» toonitas Toobal.

Ta usub, et ollakse kindlasti paremas löögihoos kui viimastes ametlikes kohtumistes, kui kodusel Kuldliiga finaalturniiril kaotati Türgile ja Hollandile. «Oleme kordades rohkem koos harjutada saanud ja teinud korraliku ettevalmistuse. Kuldliiga eel oli olukord ses suhtes hoopis teistsugune. Nüüd aga ootab meid ees pikk ja füüsiliselt koormav turniir. Kui püsime terved, on kõik võimalik.»

«Loodan, et oleme meeskond, kel juba piisavalt kõvade mängude karastust. Poola pole pidanud ühtegi kontrollmängu ja võtab alagrupiturniiri kui üht osa ettevalmistusest. Nad ei hakka midagi katsetama või proovima uusi mehi, vaid tulevad parimate jõududega. Peame olema valmis, et nad mängivad seisusele kohaselt maailma parimat võrkpalli. See ei tohi meid rööpast välja lüüa. Aga neli järgmist kohtumist on meile need kõige tähtsamad,» vaatas kapten ette lähipäevadele.