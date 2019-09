Mercedes liitub Vormel-E sarjaga

Mercedese pilootideks saavad Stoffel Vandoorne ja Nyck de Vries. Vandoorne on varasemalt sõitnud ka vormel-1 sarjas, kus kuulus McLareni meeskonda. Suuremat läbimurret tal teha ei õnnestunud ning nii pidigi belglane leidma uusi väljakutseid.

«Mul on ääretult hea meel kuuluda Mercedese perekonda. Tegin simulaatoril palju testimisi ning nüüd ootan huviga eesootavat Vormel-E hooaega,» sõnas Vandoorne.

Vormel-E on 2014. aastal käimalükatud võistlussari, mis on aasias äärmiselt populaarne. Viimasel kahel hooaja on võidutsenud selles sarjas DS Techeetah Formula E Team sõitja Jean-Eric Vergne, kelles samuti varasem kogemus vormel-1-st.