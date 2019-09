Latvala Toyotas jätkamisest: midagi kindlat pole

Viimastel rallidel on soomlane oma vormi parandanud ning poodiumikohad on saavutatud nii Soomest kui ka Saksamaalt. «Tulevased sõidud on üliolulised minu jätkamise osas Toyota meeskonnas,» arvas Latvala.

Olgugi, et ta on oma kesist vormi parandanud ning tõusnud üldkokkuvõttes 7. kohale 74 punktiga, võib sellest ikkagi väheks jääda. «Midagi pole hetkel veel kindel. Soovin kindlasti Toyota meeskonnas jätkata, kuid see pole ainult minu teha, sama peab tahtma ka autotootja,» rääkis soomlane.

Toyota meeskond hoiab hetkel võistkondlikus arvestuses Hyundai järel teist positsiooni ning vahe on vaid 8 punkti. «Meie ülesanne Kris Meeke'ga on teha võimalikult head rallid, et esikoht ikkagi koju tuua. Kui mul on võimalus rallivõitude nimel heidelda, siis kavatsen ka seda teha, kuid esmatähtis on meie jaoks meeskondlik seis,» lõpetas Latvala intervjuu Soome meediale.