Eesti spordimeditsiini tipud koonduvad Sportomedica alla

Alates 23. septembrist tegutsev spordimeditsiinikliinik Sportomedica on mõeldud nii tippsportlasetele kui ka harrastajatele, kes otsivad spetsialistide tuge vigastuste ennetamisel, neist taastumisel ning psühholoogilist nõustamist sportlike saavutuste edendamisel.

«Meditsiinilisest aspektist vaadatuna on Eestis puudu füsioterapeutidest, kellel on põhjalikud teadmised nii spordist kui ka sportlastest. Tippsportlastel on abi saamiseks väga kõrged ootused – nad vajad tulemuslikku ravi kindla ajaperioodi jooksul ja seda erinevate spordialade spetsiifika raames,» rääkis Tustit.