Rafael Nadal andis teada, kes tema arvates on «Suure kolmiku» mantlipärijad

«Suur kolmik» on hetkel maailma edetabeli tipus, kokku on nad võitnud 55 suure slämmi turniiri. Viimasel kolmel aastal pole keegi peale nende suure slämmi turniire võitnud.

Mitmed noored tõusvad tähed on aeg-ajalt kolmikule hambaid näidanud, kuid keegi pole suutnud teha lõplikku läbimurret tippude tippu. Nadali prognooside kohaselt on pretendendid järgmised: Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Karen Hatšanov, Andrei Rublev, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini ja Denis Shapovalov.

«Noorema generatsiooni pealekasvamist on ennustatud juba aastaid ja tegelikult on nad siin. Järjest lähemale tuleb see aeg, mil nad meie kohad üle võtavad,» rääkis Nadal tennis365-le.