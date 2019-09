Martin Müürsepa Viimane Lahing aitab laste unistusi ellu viia

Õhtu peakangelane Martin Müürsepp tõdes, et Eestis on sadu lapsi ja nende peresid, kel tuleb oma tervise tõttu pidada iga päev lahinguid, mistõttu väärivad nad tunnustust ning tuge. «Eesolev mäng endiste mängukaaslastega saab olema minu ühe unistuse täitumine. Soovime seejuures ühiselt anda oma panuse toredate elamuste pakkumiseks lastele, kes seda vajavad,» toonitas Müürsepp.

Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnas, et heategevusfondil on au olla koostööpartner Eesti tuntuima korvpalluri viimasel mängul. «Martin Müürsepp on karjääri jooksul tõestanud, et unistused võivad tõepoolest täituda. Mul on hea meel, et saame koostöös tema, maailma tuntuimate korvpallurite ning pealtvaatajatega aidata peresid kogu Eestis,» ütles Gabor-Mägi.