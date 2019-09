Toyota meeskond loodab Türgi MM-rallil kasu lõigata uuenenud vedrustusest

«Meie esitus Türgis polnud eelmisel hooajal eriti hea. Me andsime endast parima, aga ma ei suutnud rallit juhtides oma edu suurendada. Kõvemini suruda oli väga keeruline, pidime mingisugused muutused ellu viima,» rääkis Tänak Autospordile.

Sellest ajalst on Toyota näinud kõvasti vaeva BOSi poolt toodetud vedrustuse arendamisega. Kreekas tehtud testide järel otsustasid nii Tänak, Jari-Matti Latvala kui ka Kris Meeke ühehäälselt uued osad kasutusse võtta.

Toyota peainsener Tom Fowler rääkis, et Türgi ralliks võeti kasutusele uuenenud vedrustuse detailid, mis on võrreldes varasemaga kergemad, et vähendada auto massi. Hooaja raskeimaks ralliks kergemaid osi auto külge panna ei olnud Toyota jaoks probleem: «See ei olnud kiirustatud otsus. Mõtlesime sellest pikalt ja osad olid juba jaanuaris homologeeritud. See on suur samm aga mitte riskantne otsus.»

Nüüd avaldas Flower, et erinevaid detaile katsetati juba Juho Hännineni autol Sardiinia rallil. Ka Sardiinias olid teeolud päris keerulised. «Nad töötasid auto all väga hästi, sellepärast oleme need ka siin kasutusse võtnud,» lausus Flower.

Meeskond leidis lahenduse ka tagatiib probleemile – nimelt oli Toyota meeskonna tagatiib lihtsalt mõõtudest veidi suurem ja nii tuli seda vähendada. Tiib on nüüd silmnähtavalt veidi tagasihoidlikum ning väiksem. Lisaks on tegeletud ka velgedega, mis tekitasid hooaja alguses mitmeid rehvipurunemisi. Kolmas variant veljest on selle probleemi lahendanud.