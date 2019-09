Tallinn premeerib edukalt esinenud sportlasi

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et lõppeval suvel saavutasid meie sportlased tiitlivõistlusel suurepäraseid tulemusi ning pakkusid spordisõpradele võrratuid hetki. «Kahtlemata nõuab selliste tipptulemusteni jõudmine jäägitut pühendumist, sihikindlust ja samas ka ohverdusi,» ütles Belobrovtsev. «Nii tunnustame sportlasi nende kõrgete saavutuste eest, kuid mitte ainult – täname ja tunnustame neid ka sellepärast, et nad on oma saavutuste ja väärtustega eeskujuks paljudele teistele ning alles oma sporditeed alustavatele noortele.»