USA peatreener Popovich: imetlen serblasi

«Olen kogu aeg imetlenud serblaste iseloomu. Nad on väga järjekindlad. Tänane mäng oli sellest hea näide. Serbia on väga kogenud koondis, peatreener Sasha Djordjevic on teinud nendega head tööd. Serbalsed ei ole mitte lihtsalt väga andekad, vaid mängivad ka fantastilist mängu. Nad leiavad vaba mehe igal rünnakul pidevalt üles. Aga ilmselgelt on nad ka väga talendikad,» rääkis USA legendaarne peatreener pressikonverentsil.

«Oma voodites magamine viimastel öödel on meid kõvasti aidanud. Kogu see siinne reisimine ja organiseeritus pole meid üldse aidanud. Usun, et kutid tulid tänasele mängule sooviga tõestada, et pärast rasket kaotust, oleme me endiselt hea meeskond. Kogu mu motivatsioonikõne enne tänast mängu oli - me oleme koos isegi siis, kui asjad ei lähe nii nagu me tahtnuks,» selgitas serblaste loots.