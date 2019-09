Tyson Fury: jõin enne tiitlimatši Wilderiga neli pinti õlut

«Ma jõin õlut, kui olin treeninglaagris matšiks valmistumas. Jõin matšieelsel õhtul ära neli õlut, aga see ei teinud mulle mingit kahju. Ma olen 30-aastane mees. Olen olnud professionaalne poksija 11 aastat, ma olen abielus ja mul on viis last. Kui ma tahan juua pagana õlut, siis ma võin endale mõned lubada,» teatas poksiäss.

Fury treener Ben Davison kinnitas mehe sõnu. «Ta ei valeta. Kui ma seda nägin, küsisin ma, et mida kuradit? Ta vastas, et need on alkoholivabad. Kaks päeva hiljem sain ma teada, et tegelikult ei olnud.»