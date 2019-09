US Openi tiitlikaitsmisel ebaõnnestunud Osaka loobus treeneri teenetest

Kahekordne suure slämmi turniiri võitja Naomi Osaka läks US Openile taas suurte lootustega, kui ta maailma esinumbrina püüdis tiitlit kaitsta. Turniir läks tal siiski vett vedama, sest neljandas ringis tuli valus kaotus vastu võtta šveitslanna Belinda Bencicilt.

See aiendas Osakat mõtted kohe treeneri vahetusele, sest loodetud edu Jenkinsiga ei saavutatud. Jenkins on varem pikka aega koostööd teinud ka Venus Williamsiga.