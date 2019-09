Seeria jätkub: Tänak astus Loebile sammu lähemale, Ogier’ rekord jääb kaugele

Ühes arvestuses pikendab Ott Tänak iga ralliga põnevat seeriat. Nimelt on Tänak nüüd 33 etappi järjest vähemalt ühe katsevõidu saavutanud. Ta pikendas seeriat Türgi rallil, olles kiireim 14. kiiruskatsel.

Kui rallisõbrad arvasid, et kui kuskil saab Tänaku imeline seeria läbi, siis juhtub see just ränkraskel Türgi rallil. Põhjus lihtne: Tänak oli esimesel täispikal võistluspäeval esimene mees rajal ja tal tuli tegeleda teepuhastamisega. Reedesel päeval Tänak katsevõitu ei teeninudki ning eilne katkestamine seadis seeria tõsisesse ohtu. Ometi suutis Tänak siiski pühapäeva hommikusel esimesel katsel võidu teenida ja jada pikendada. Tema katsevõitude seeria algas 2017. aastal Argentinas ehk viimati jäi Tänak katsevõiduta 2017. aastal Korsikal.