Korvpalli MM: Hispaania peatreener avaldas edu saladuse

Hispaania korvpallikoondisest jäid erinevatel põhjustel eemale Pau Gasol, Nikola Mirotic, Serge Ibaka ja Sergio Rodriguez. Sellele vaatamata on jõutud nelja parema sekka ning järjekordne tiitlivõistlustemedal terendab silme ees. «Ennustused ja muu säärane ei pea alati paika. Meil on küll palju puudujaid, aga meeskonnana oleme alati tugevad,» rääkis Hispaania koondise peatreener Sergio Scariolo.

Viimasest 13 tiitlivõistlusest on Hispaania 11 võitnud medali, ainult 2010. ja 2014. aasta MM-il on ilma jäädud. «Meie eduvalem on lihtne. Oskame alati õigel ajal tippvormi tõusta ja turniiri vältel läheme üha paremaks,» rääkis Hispaania loots.