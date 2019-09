Rahvuste Supermotol esindab Eestit Vihur Motospordi meeskond

Pariisi külje all asuv Carole'i rada, kus viimati toimus Rahvuste Supermoto 2017. aastal, on Prants Palsi sõnul võrreldes Eesti radadega tunduvalt kiirem ja laiem. «Seal on pikad sirged ja laiad kiired kurvid,» ütles Prants Pals ja jätkas: «Raja teeb eriti põnevaks see, et seal on kaks erinevat krossilõiku.» Rahvuste Supermotol on temal ja vennal Patrickul võimalus võistelda TM Factory Racing Teami tsiklitega, mis annab Carole'i kiirel rajal kindlasti suurema eelise. «Ootan selle tsikliga sõitmist suure huviga, kuna sellist vōimalust iga päev ei tule,» rääkis Pals.