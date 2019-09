Madridi Reali belglased soovivad prantslasest maailmameistri enda ridadesse meelitada

Madridi Real on sel suvel kulutanud sadu miljoneid, et taastada nende au ja hiilgus. Pärast Cristiano Ronaldo lahkumist ei suudetud oma mängu kuidagi leida ning nii jäädigi eelmisel hooajal tiitlita.

Nüüd on ka Belgia superstaarid Hazard ja Courtois teinud avalduse, et tahavad oma endist meeskonna kaaslast Kante'd Hispaanias mängimas näha. Kante sõnas kõige peale: «On tore olla tahetud suur klubide poolt, kuid pean ütlema, et mul on hetkel kõik hästi Inglismaal ja mängin arvatavasti ka järgmisel aastal siin.»