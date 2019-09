PM Türgis. Järveoja: ilm võib veel vingerpussi mängida

«Ma usun, et võime rahul olla küll. Tagant tulijad on omajagu kiiremad. Lahtist kruusa oli palju, aga ootamatuid kive polnud, selle võrra oli turvalisem. Eks nüüd paistab, kui tuksi need teed esimese läbimisega läksid,» lausus Järveoja hoolduspausil. «Ma ei tea, palju korraldajad suuremaid kive tee pealt ära viskavad katsete vahel. Tahaks loota, et väga suuri kive meil tee peal pole,» lausus Järveoja.

Järveoja lisas, et rehvivalikuga pandi täppi. «Üsna puhas sõit oli. Rehvivalik oli meil väga õige. Teiseks läbimiseks tuleb vaadata, mida teevad konkurendid. Üldiselt peaks oma sõitu sõitma. Suure tõenäosusega võtame teisel läbimisel kaasa kaks varurehvi, aga ilm võib veel mingit vingerpussi mängida. Variant vihmaks on olemas,» rääkis Järveoja.

«Kommentaaridest tundus, et Neuville on autoga hädas, Ogier'l oli esimesel läbimisel rehv puruks. Kui see välja arvata, siis nad on üpris nobedalt sõitnud. Citroen on üldse päris kiire olnud, Lappi tuleb ka tagant kiiresti. Tundub, et sel aastal oleme ise ka veidi rohkem konkurentsivõimelised kui eelmisel aastal,» lausus Järveoja.