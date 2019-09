PM Türgis. Järveoja vihmasajust: ühtepidi vedas, teistpidi mitte

Tänaku ja Järveoja Toyotal purunes rehv 6. kiiruskatsel. Samal katsel hakkas kõvasti ka vihma sadama, mistõttu kaotasid omakorda tagumised autod üksjagu aega. «Kuni rehvipurunemiseni oli okei katse. Ühtepidi vedas, et vihma tuli – vahe ei läinud suureks. Teistpidi oleks saanud tervete rehvidega ise vahet sisse sõita,» sõnas ta.

«Vihmasadu oli oodata ning ka rehvipurunemistega on Türgis nagu on. Kui 50 protsendil puruneb rehv, siis võib nii juhtuda. Mingisugust ekstrakõva pauku ei käinud. Lihtsalt siin on palju teravaid kive. Saimegi selle nüüd ära ja tuleb loota, et meie rehvipurunemistega on selleks korraks kõik,» jätkas ta.

Kuigi pool ralli kogupikkusest on sõidetud, ootab järgneval kahel päeval ees 150 kilomeetrit katseid. Seega pole Järveoja sõnul katki veel midagi ning võitlus jätkub.

Homne rallipäev algab kohe päeva pikima 33-kilomeetrise katsega, mis järel läbitakse 9 ja 13 kilomeetri pikkused katsed. Pärast hoolduspausi minnakse samale ringile ehk kokku koguneb katsekilomeetreid 110.

«Päeva viimane katse on uus ja kiire katse, kindlasti ralli kiireim. Seal on väga kõva põhi ja Türgi kohta võiks täitsa nauditav olla. Keskmine lühem katse läks mullu väga katki, aga midagi erilist see pole. Hommikune esimene katse on kõige keerulisem. See on pikk katse ja mingid kohad lähevad seal kindlasti katki,» vaatas Järveoja homsele ette.