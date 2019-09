Postimehe aruanne Hollandist: palju rõõmustavat, sekka üks väike «aga»

Sinine armee on kohal! Pole enam eriline uudis, ometi oleks täiesti kohatu jätta rõhutamata: ükspuha, kuidas meie meeskonnal ka läheb, sinisärkides vollefännid on maailmatasemel. Juba kolmveerand tundi enne mängu algust lasti häälepaelad valla. Poolakad üritasid tribüünil küll vastuhakku korraldada – täiesti tulutu ettevõtmine. Südantsoojendav oli ka vaadata ja tunda, kuidas meeskond toetajaid tänas – üheskoos nende poole pöördudes ja plaksutades.

Vähe sellest, et kõik see meile teada tõsiasi on. On juba ka muule ilmale. Siinne teadustaja korraldas Eesti – Poola mängule eelnenud Ukraina – Tšehhi heitluse ajal fännidele kerge võistluse. Ehkki Eesti poolehoidjad polnud saalis veel kaugeltki täisrivistuses, võeti hääleharjutuses ometi seljavõit. Ning teadustaja tõdes: «Jah, loomulikult, kindel esikoht siin Eestile! Sinine armee on kohal! Tere tulemast!»