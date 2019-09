Zlatan Ibrahimovic saab kodulinnas väärt tunnustuse osaliseks

Pronkskuju avatakse ametlikult 8. oktoobril. Ausammas on 2,7 meetrit kõrge ja kaalub ligikaudu 500 kilogrammi. Ettevõtmise kulud katab täielikult Rootsi jalgpalliliit.

«Olen väga õnnelik, et kuju just Malmösse püstitatakse. Seal sai kõik alguse ning see koht jääb igavesti mu südamesse,» kommenteeris jalgpallitäht suure austusavalduse valguses.