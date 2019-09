Kolumbia vanameister: Vetteli probleemid seisnevad masinas, mitte mentaliteedis

32-aastane sakslane pole sel aastal säravat sõitu näidanud ning paikneb võistluse üldarvestuses viiendal positsioonil. Kui eelmisel hooajal oli Vettelil hooaja lõpuks viis etapivõitu, siis tänavu on see arve mehel avamata.

«Ma arvan, et talle ei meeldi midagi auto või rehvide juures, sest Charles (Leclerc) on erinevalt temast suutnud adapteeruda suurepäraselt,» sõnas Montoya.

«Vettel peab kannatama, et võistelda teiste sõitjatega samas tempos. Kuna ta ei tunne ennast mugavalt, hakkavad ette tulema vead. Ma ei usu, et asi on mentaliteedis, vaid probleem on pigem tehniline,» lisas karjääri jooksul seitse etapivõitu teeninud 43-aastane kolumbialane.