PM Türgis. Ogier Tänaku katkestamisest: ma ei soovi kellelegi halba

Ühtlasi on selge, et kui praegune paremusjärjestus peaks paika pidama ka homme, lubab Esapekka Lappi kuuekordsest maailmameistrist tiimikaaslase endast mööda. «Eks Lappi tahtis pärast minu esimese katse aga ka näidata, et ta suudab kiiresti sõita. Aga meil ei ole mõtet omavahel võidelda ja me ei tee seda.»