Võitlusspordiüritus «The League» tuleb taas! Ringi astub Hendrik Themas

«Proovime sel korral panna rohkem Eesti vs Eesti vastasseisu, sest see on minu silmis kõige huvitavam. Turniir toimub kuni 77-kilostele võitlejatele. Sinna panemegi kõik Eesti parimad võitlejad selles kaalus. Võitjale on endiselt suur rahaline auhind,» ütles Kevin Renno.