PM Türgis. Ogier mõtleb juba punktikatsele, Neuville läheb mullust vägitükki kordama

«Kuigi me Esapekkaga omavahel ei võistle, oli pärastlõuna kurnav,» rääkis Ogier. «Homme kavatsen rehve punktikatseks hoida. Esmane ülesanne on ralli lõpetada. Türgis on see raskem ülesanne kui teistel rallidel. Mõni lisapunkt punktikatselt oleks samuti hea. Töö tuleb lõpetada,» jätkas ta.