Postimehe aruanne Hollandist: nõrk vaim ja mitmed vastuseta küsimused

Pole ülemäära suurt mõtet arutleda, kuidas läinuks kõik eile või täna, kui Cretu kasutanuks duellis Poolaga soodsat võimalust ja läinuks täispangale. Selles võrrandis on liiga palju tundmatuid. Üks on aga kindel: peatreener vastutab tulemuse eest. Tänane tulemus oli kohutav, sest…

See ei ole kivi mitte ainult mängijate endi kapsaaeda. See on ka kivi peatreeneri kapsaaeda.

Milleks see pikk pink? Arvan, et sellise mängu järel pole suuremat mõtet arutleda, kes mängis halvasti ja kes veel halvemini.

Cretu pahandas eile Eesti ajakirjanikega ja tähtsustas, kui oluline oli kõigi meeste sissemängimine. «Nüüd tean, et kõik on mänguvalmis ja hea emotsiooniga,» rõhutas ta. Samuti oleme tähtsustanud, et meil on piisavalt pikk ja heal tasemel pink. Miks siis täna neid «valmis mehi» ja pingi pikkust ei kasutatud, kui vanker lootusetult kraavi poole veeres?