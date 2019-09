PM Hollandis. Toobal videointervjuus: iga meie serv tähendas punkti vastasele

Toobal jõudis selgitustes alati tagasi ühe ja sama järelduseni: otsustavaks sai esimese geimi kaotus. «Oleme varemgi alustanud suure servivigade hulgaga. Need mängud ei ole tavaliselt hästi lõppenud. Täna oli kahjuks üks nendest. Selle asemel, et rahulikult esimene geim endale hoida... Põhimõtteliselt tähendas iga meie serv punkti vastasele,» lausus ta ilmselgelt heitunud toonil.

Tabelis null punkti ja ees ootamas mängud Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga, lausus Toobal: «Võimalused on veel olemas, ehkki seis on kordades keerulisem. Kindlasti on meeskonnal täna õhtul päris raske, et sellest välja tulla ja leida taas ühine hingamine. Aga ma ütlen veelkord: see meeskond võidab ainult siis, kui ta mängib meeskondlikult.»