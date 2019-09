PM Hollandis. Cretu: nüüd peame näitama julgust, iseloomu ja suhtumist

Eestil on EM-finaalturniiri tabelis kaks kaotust, null punkti ning ees kohtumised Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga. Et unistada alagrupis nelja parema hulka tulekust ehk edasipääsust on nüüd tagumine aega võitma hakata.

«Oleks suur viga, kui hakkaksime praegu suurt tragöödiat tegema. Kolm mängu on jäänud. Peame näitama iseloomu ja suhtumist. Meie valmisolek ja häälestus ei tohiks senistest tulemustest muutuda. Vajame tunduvalt rohkem julgust. Peame ise uskuma, et oleme suutelised palju paremini mängima. Kõik on endiselt lahtine ja täiesti võimalik,» kõlas Cretu ergutuskõne pärast EMi uustulnukalt Montenegrolt saadud 0:3 sauna.

«See ei olnud vaimne kaotus,» tõrjus Cretu sellekohase küsimuse. Ent jätkas samas: «Jah, meil oli teadmine: peame täna ise mängu tegema. Sellega kaasnes pinge ja hakkasime sellele võib-olla liigselt mõtlema. Kõige rohkem on kahju, et me ei suutnud tegelikult kergetes olukordades hakkama saada ja pinget taluda. Meile pakuti kergeid punkte, aga me ei võtnud neid vastu.»

Peatreener tunnistas, et sidemängijast kapteni Kert Toobali vahetamine teises geimis seisul 7:13 Markkus Keele vastu oli raske otsus. «Me pidime mingi muutuse tooma. Vajasime väljakule uut energiat. Meie ründajad ei aidanud täna Kerti. Tegelikult tahtsin selle vahetuse teha varem, juba esimeses geimis, aga siis hoidsin veel pea külmana. Olime eduseisus ja lootsin, et saame teisele geimile vastu minna enesekindlalt. Kahjuks seda ei juhtunud. Ja kahjuks ei saanud ka Markkus ründajatelt täna abi, kuigi mängis ise hästi. Ainsana tõi stabiilselt punkte Kristo Kollo,» kõlas Cretu analüüs.