Valtteri Bottas: olen kaugel enda ideaalsest tasemest

Valtteri Bottas istub vormelirooli taas uuel nädalal, kui võistlejaid ootab ees Singapuri etapp. «Ootan juba suure huviga Singapuri GPd, sest see on järjekordne võistlus, kus on minevikus raskusi olnud. Lewis (Hamilton) on seal hästi sõitnud,» kommenteeris mees eelseisvat heitlust.