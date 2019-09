PM Türgis. Ott Tänak punktikatse võidust: oli lihtne otsus, sõitsime piiri peal

«Punktikatsel piiri peal sõitmine oli lihtne otsus. Võtsime pehmemate rehvide näol riski ja läksime ilma varurattata tänasele päevale vastu. Viis punkti oli maksimum, mis täna võimalik saada oli. Oleme rahul, et sellegi kätte saime.»

Tänak kommenteeris intervjuus, et sõitis tänastel katsetel nagu tavaline autojuht liikluses, et rehvi säästa.

Tänaku sõnul jäi Toyotal Türgis endiselt kiirusest puudu, aga võrreldes eelmise aastaga tehti siiski edasiminek. «Paremaks kui teised on meil Türgis keeruline saada. See on meie jaoks kindlasti kõige nõrgem pinnas.»