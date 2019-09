Eestlased võtsid Tartu Rattamaratonil kolmikvõidu

Maraton, mis jääb meelde. Just selliste sõnadega võib kirjeldada tänavust Tartu Rattamaratoni, kus tuhanded ratturid trotsisid külma ilma, lausvihma ja poriseid teid.

«Polnudki Tartu Rattamaratoni kui Eesti kõige suuremat rattasõitu varem võitnud. Olen väga rahul,» rääkis Jõeäär. «Saime ühel hetkel neljakesi eest ära ning tundus selline punt, millega võinuks ka lõpuni tulla. Taga aga organiseeruti ja päris tugev grupp sai meid ikkagi kätte. Pärast viimast vahefinišit Palul tundus, et kõigil on väga raske, mul oli õnneks aga midagi veel varuks. Tegin rünnaku ja saingi vahe sisse. Õnneks oli ka taganttuul ja kestsin lõpuni ära,» võttis võidumees võistluse kokku.

Teise koha omanik Pruus tegi paarikuulise vigastuspausi järel oma esimese võistluse. «Paus on teinud oma töö, oli raske kohe võistlustulle hüpata. Ilm oli ka jahe ning võttis energiast väga tühjaks. Isegi väikesed künkad olid väga rasked,” ütles Pruus. “Olen teise kohaga rahul ja vähemalt tuli Eestisse kolmikvõit. See on väga hea, sest mitu aastat järjest võitsid siin välismaalased,» lisas ta.